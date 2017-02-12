Тренер «Спарты»: мы партизаны, и обладаем серьёзной информацией о «Ростове»

Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ростовом», который состоится 16 февраля.
«Ростов» сделал всё возможное, чтобы мы не могли просмотреть их контрольные матчи. Я не виню их, ставки высоки. Но мы партизаны и получили серьёзную информацию о «Ростове». Мы сможем хорошо подготовиться к двухматчевому противостоянию», — цитирует Пожара prazsky.denik.cz.
Первый матч 1/16 финала будет сыгран в Ростове-на-Дону, а ответный 23 февраля в Праге.