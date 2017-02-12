Мората: из-за прошлого в «Юве» мне будет особенно приятно обыграть «Наполи»

Нападающий «Реала» Альваро Мората сообщил, что ему будет особенно приятно обыграть «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов, так как он провёл два года в «Ювентусе».
«Я не итальянец, но полностью выкладывался, выступая в футболке «Ювентуса». Хотел остаться в туринском клубе на многие годы, но в «Ювентусе» знали, что я с детства мечтал о «Реале». Без той опции в контракте об обратном выкупе ни за что бы не покинул Турин. Скучаю по экс-партнёрам по команде: Бонуччи, Барцальи, Кьеллини, Маркизио, Буффону – они очень помогли мне адаптироваться в «Ювентусе».
Мы не можем дождаться матчей с «Наполи». Они очень хорошо владеют мячом на поле, а их атакующее трио Кальехон – Гамшик — Иньсинье очень опасно. Ещё у них есть Паволетти и Милик. «Наполи» является отличной командой. Они не борются за победу в чемпионате, поэтому могут лучше сконцентрироваться на Лиге чемпионов. «Наполи» может обыграть нас, а мы – их. В этом вся магия Лиги чемпионов. Я всегда хочу побеждать, но не буду скрывать того факта, что выиграть у «Наполи» для меня будет особенно приятно из-за прошлого в «Ювентусе», – цитирует Морату Corriere Dello Sport…