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175 лет назад 2016
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«Локомотив» отказался от Колкера, сочтя поведение футболиста неуважительным

12 февраля 2017, воскресенье. 17:20. Футбол
«Локомотив» свернул сделку и вышел из переговоров по переходу защитника Стивена Колкера, утверждает The Sun.

«Локомотив» договорился о переходе Колкера на правах аренды и забронировал для игрока и его агента билеты в Испанию, где проводит зимний сбор. На днях англичанин был оштрафован за пьяный дебош в Лондоне, чем поставил трансфер под угрозу срыва.

Представители «Локомотива» на встрече в Лондоне попытались довести сделку до конца, но Колкер сообщил, что не хочет переходить в московский клуб на правах аренды и потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около £ 100 тыс. в неделю (примерно € 117 тыс.). После этого «Локомотив» отказался от услуг игрока, посчитав, что тот проявил неуважение к клубу.
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Куинз Парк Рейнджерс ФК Локомотив Стивен Колкер Трансферы
Новости. Футбол
12 февраля 2017, воскресенье
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