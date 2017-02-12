ЦСКА объявил трёх соперников по контрольным матчам на третьем сборе

Стали известны имена трёх соперников ЦСКА на третьем зимнем сборе, а также места проведения и время начала матчей. «Армейцы» сыграют с испанской «Картахеной», «Уфой» и норвежским клубом «Буде-Глимт».
«15 февраля «армейцы» сыграют в гостях с испанской «Картахеной» (20:00 мск), 22 февраля – в Кампоаморе с «Уфой» (17:30 мск), а 25 февраля в Ла Манге с норвежской командой «Буде-Глимт» (19:00 мск). Полное расписание матчевой программы третьего сбора клуб опубликует позднее», — информирует официальный сайт ЦСКА.