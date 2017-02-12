Джикия: Джано смотрит Примеру — любит лигу, где играют футболисты его роста

Новичок «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своих отношениях с полузащитником красно-белых Джано Ананидзе, подшутив над его невысоким ростом.
«С первых дней Джано взял надо мной шефство, помог освоиться в команде. Мы сдружились сразу. Живём в одном номере. Правда, не сказал бы, что говорим на одном языке. Мне всё же проще общаться на русском, а Джано — на грузинском. Вот и получается у нас всегда такой смешанный русско-грузинский диалог. Джано, например, говорит «ихний». Я его всё время поправляю. Ему же постоянно приходится мне объяснять, как правильно произносятся грузинские слова. Всё никак не выучу.
Думаю, что к концу этого сбора буду в оптимальной форме. Мне нужно ещё сбросить два килограмма. Пара кило, как вы понимаете, — это разнообразная грузинская еда во время отдыха. Я ведь из тех, кто любит вкусно поесть. Сациви, хачапури и хинкали — вот первая тройка моих любимых блюд. Но могу заверить, что скоро лишний вес уйдёт. Серьёзно отношусь к делу и сейчас держу себя в рамках.
В Абу-Даби я и Джано смотрели сериал «Гречанка». А здесь канала, по которому его показывают, нет. Нашли другой многосерийный фильм. Но не можем разобраться, что там к чему. Втягиваемся. На столе в номере лежат книги. Правда, больше для вида. До них мы пока не дошли. Джано любит смотреть испанский чемпионат. Ему нравится следить за командами, в которых играют футболисты его роста (рост Джано — 170 см. — Прим. „Чемпионата“). А мне больше по душе АПЛ, где демонстрируют быстрый футбол. Так что тут у нас интересы расходятся. Футбол смотрим по отдельности — отдыхаем друг от друга», — цитирует Джикию сайт «Спартака».