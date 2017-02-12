Мбаппе: мне ещё очень далеко до Роналду, Месси и Неймара

18-летний форвард «Монако» Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик в матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Метцем», поделился впечатлениями от игры. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 5:0.
«Криштиану Роналду, Месси и Неймар феноменальны. Я ещё очень далеко от этого уровня. Мой хет-трик стал возможным благодаря шикарной игре всей команды. Я готовился к матчу так же, как и всегда. Эмоции, конечно, очень приятные», — цитирует Мбаппе Goal.
В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе провёл 17 матчей (8 — с первых минут), забив семь мячей и отдав пять голевых передач.