Компани: этот сезон складывается для «Ман Сити» очень интересно и поучительно

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился впечатлениями от текущего сезона и отметил, что «горожане» находятся на верном пути.
«Этот сезон складывается очень интересно и поучительно. Очевидно, что клуб с такими амбициями, какие есть у „Манчестер Сити“, должен ставить перед собой задачу победить в каждом из турниров. Мы на правильном пути, у команды многое получается. Нужно просто превратить хорошую игру в качественные результаты. „Сити“ хочет играть идеально и вполне нормально, что на каких-то отрезках кое-что не будет получаться», — цитирует Компани сайт клуба.