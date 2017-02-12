Защитник «Спартака-2» Александр Пуцко вернулся в расположение «Спартака-2» и попал в заявку на матч 1-го тура группового этапа Кубка ФНЛ с «Краснодаром-2», который проходит в эти минуты.
Ранее сообщалось о возможном переходе Пуцко в «Уфу»: защитник тренировался вместе с командой и даже принял участие в контрольных матчах уфимского клуба.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ 23-летний Пуцко 14 раз включался в заявку на матчи, но провёл на поле лишь девять минут, выйдя на замену в домашней встрече 14-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0).