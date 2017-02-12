«Спортинг» с Л. Траоре в составе обыграл «Леганес»

Хихонский «Спортинг» на выезде обыграл «Леганес» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и закончилась со счётом 0:2.
Голами в составе «Спортинга» отметились Роберто Канелья и Бурги. Нападающий хихонской команды Ласина Траоре, который провёл первую половину сезона в ЦСКА, отыграл 79 минут и заработал жёлтую карточку на 30-й минуте.
«Спортинг» набрал 16 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» (18 баллов) идёт 17-м.