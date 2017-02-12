Тренер «Бёрнли»: «Челси» всего два раза попал в створ ворот — я доволен игроками

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч поделился впечатлениями от ничьей с «Челси» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и закончилась со счётом 1:1.
«Мы хотели показать храбрость и не собирались менять схему игры. Мы хотели делать то, что привыкли делать, и заставить соперника чувствовать себя неудобно при помощи схемы 4-4-2. В первые 20 минут мало что получалось, но потом команда прибавила, стала внимательнее играть в защите и добилась поставленной цели.
Соперник всего два раза попал в створ ворот, потому что мы сумели осложнить им жизнь. Я очень доволен игроками, а особенно проявленным характером», — цитирует Дайча Sky Sports.