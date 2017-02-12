Фердинанд: для боссов «Арсенала» главное — место в ЛЧ, брать титул необязательно

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил мнение, что «Арсенал» будет рад попаданию в зону Лиги чемпионов.
«По-моему, „Арсенал“ полностью устраивает попадание в топ-4. Они заканчивают сезон в первой четвёрке, и Венгер получает новый контракт — так продолжается уже 10 с лишним лет. Таким образом, очевидно, что приоритет для руководства „Арсенала“ — место в четвёрке, а брать титул необязательно. По крайней мере со стороны всё выглядит именно так. Они будут счастливы попаданию в топ-4. Так происходит уже давно, и, похоже, это продолжится», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.
На сегодня «Арсенал», набрав 50 очков в 25 матчах, занимает третье место и отстаёт от лидирующего «Челси» на 10 баллов.