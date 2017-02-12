Симэн: летом за Харта будут бороться сразу несколько больших клубов

Бывший вратарь «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Англии Дэвид Симэн поделился мнением о будущем голкипера «горожан» Джо Харта, выступающего за «Торино» на правах аренды.
«Думаю, летом за Харта будут бороться сразу несколько больших клубов, потому что он классный вратарь. Для меня его уход из „Ман Сити“ прошлым летом стал шоком. Я следил за его игрой в этом сезоне и могу сказать, что Харт стабилен и надёжен. Он сделал несколько потрясающих сейвов. Если возникнет ситуация, при которой „Арсеналу“ потребуется вратарь, я не вижу кандидатуры лучше, чем Джо», — сказал Симэн в эфире talkSPORT.