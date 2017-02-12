«Спартак-2» выиграл у «Краснодара-2» в матче Кубка ФНЛ

«Спартак-2» выиграл у «Краснодара-2» в матче 1-го тура группового этапа Кубка ФНЛ. Встреча проходила в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Нео ГЗС» и завершилась со счётом 2:1.
На 36-й минуте Артём Федчук открыл счёт. На исходе часа игры Аяз Гулиев удвоил преимущество красно-белых. На 62-й минуте Дмитрий Бакай отыграл один мяч, а на 81-й минуте «быки» остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Левон Байрамян.
Турнирное положение в группе D после 1-го тура: 1. «Спартак-2» — 3 очка; 2-3. «Факел» и «Волгарь» — по 1; 4. «Краснодар-2» — 0.