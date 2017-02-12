Тульский «Арсенал» расторг контракт с Дмитрием Смирновым

36-летний Дмитрий Смирнов покинул тульский «Арсенал». Полузащитник и руководство клуба расторгли контракт по взаимному согласию.
«Было много положительных моментов. Буду скучать по атмосфере на тульском стадионе, болельщики «Арсенала» умеют создать праздник. Хочу поблагодарить руководство ПФК «Арсенал» за то, что пошло навстречу. В конце недели с генеральным директором Дмитрием Балашовым мы пришли к соглашению о расторжении контракта, расстались цивилизованно.
Пока я безработный. Надо осмотреться, оценить ситуацию. Но хотелось бы продолжить жизнь в футболе, есть мысли стать тренером», — цитирует Смирнова сайт туляков.
Смирнов, за которым за высокий рост закрепилось прозвище Большой, провёл в рядах «канониров» почти пять лет. За это время хавбек сыграл за основной состав в трёх профессиональных лигах и в Кубке России 55 матчей и забил 7 мячей.