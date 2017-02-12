Почеттино: буду болеть за «ПСЖ» в паре с «Барселоной», ведь это моя команда

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино признался, что будет болеть за «ПСЖ» в паре с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Аргентинец играл за парижан с 2001 по 2003 год.
«Я стараюсь смотреть весь футбол, какой только могу. И, конечно же, я слежу за „ПСЖ“. „ПСЖ“ – моя команда, я люблю этот клуб. Я провёл там почти три года и даже был капитаном, всегда буду помнить это.
За кого я буду болеть в паре «ПСЖ» – «Барселона»? Конечно, за «ПСЖ»! Нас ждёт хорошая игра. Возможно, я поеду на первый матч в Париж, это будет фантастическая встреча», — сказал Почеттино в интервью SFR Sport.