Окслейд-Чемберлен: хотим победить «Баварию» и доказать, что многие ошибались

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен поделился впечатлениями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (15 февраля и 7 марта).
«Не надо уделять много внимания истории противостояния между нашими клубами. Это просто два матча с классной командой. Но мы тоже классная команда. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, надо победить „Баварию“. Мы хорошо знаем мюнхенцев, потому что часто с ними встречались. Мы хотим победить „Баварию“ и доказать, что многие ошибаются на наш счёт.
Я не знаю, могут ли матчи в плей-офф ЛЧ в принципе быть лёгкими. Нужно просто выходить на поле и стараться», — цитирует игрока Goal.