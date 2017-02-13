Нойер: «Арсенал» — не идеальный жребий для «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (15 февраля и 7 марта).
«Я видел игроков „Арсенала“ в деле довольно часто, с некоторыми из них сталкивался в матчах за сборную, а некоторые вообще являются моими партнёрами по национальной команде. Поэтому я готов. А тех, кого плохо знаю, мы обязательно проанализируем.
Как и у нас, у „Арсенала“ по ходу сезона были свои взлёты и падения. „Арсенал“ — не идеальный жребий для нас. Впрочем, как и мы для них», — цитирует Нойера The Guardian.