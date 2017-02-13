Хуанфран получил травму и может пропустить матч «Байер» — «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Хуанфран получил травму в домашнем матче 22-го тура испанской Примеры с «Сельтой» и был заменён в перерыве на Шиме Врсалько.
«Хуанфран испытывает проблемы с мышцей задней поверхности бедра. В ближайшие часы он пройдёт медобследование, по итогам которого будет определена степень тяжести травмы и ожидаемые сроки восстановления», — информирует официальный сайт «Атлетико».
21 февраля «Атлетико» на выезде сыграет с «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Следить за ходом матча «Атлетико» — «Сельта» можно здесь.