Экс-генсек РФС Воробьёв: место, которое не занял Капелло, может достаться Мутко

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв дал свою оценку работы президента РФС Виталия Мутко.
«Вы ведь помните, что Виталий Леонтьевич Мутко обещал похоронить Фабио Капелло рядом с Достоевским, если итальянец добьётся большого успеха на домашнем чемпионате мира. Тогда все были уверены, что он проработает столько времени. Сейчас же можно по-разному говорить и оценивать деятельность Мутко, но если сборная России удачно выступит в 2018 году, то место, которое не занял Капелло, может достаться Виталию Леонтьевичу.
Всё покажет результат на табло. Если он будет успешным, тогда все негативные моменты забудутся. Страна выйдет на улицу, как выходила, когда Аршавин и компания забивали мячи голландцам. Сейчас у меня эквивалентное отношение к президенту РФС. Журналисты его должны любить, он откровенно общается с прессой. Но за два года, прошедшие с момента ухода Николая Александровича Толстых, ничего в РФС не изменилось. Сидят всё те же люди. Сотрудники, отвечающие за развитие, умеют только искусственные поля правильно положить и решить какие-то частные задачи. Подписываются какие-то соглашения с немецким футбольным союзом, их уже десяток подписали, но детско-юношеский футбол остался на прежнем уровне», — цитирует Воробьёва «Спорт день за днём».