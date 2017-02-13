Гвардиола не исключил вероятности ухода Агуэро из «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о причинах, по которым форвард Серхио Агуэро потерял место в стартовом составе. Главный тренер отметил при этом, что он не знает, останется ли аргентинец в клубе по окончании сезона.
«Будем ждать конца сезона. Я знаю, насколько сложно найти нападающего топ-уровня. Мне бы хотелось, чтобы Серхио остался в команде, но не знаю, что будет дальше. Даже касательно своей карьеры я не знаю, что будет в конце сезона. Я был честен каждый раз, когда разговаривал с Агуэро, и знаю его сильные стороны.
Знаю, что он старается. Помню, как он боролся в игре с „Тоттенхэмом“ и сколько моментов имел. Но в игре с „Кристал Пэлас“ я увидел трио игроков, глядя на которых сказал: „Мне нравится то, что они делают“. В последнем матче я дал им возможность отыграть полный матч. Мой совет им — продолжать в том же духе и показывать, насколько они хороши.
А что касается Серхио, то он знает намерение тренера и клуба. Я не хочу его продавать. Мне хотелось бы, чтобы он остался здесь до того времени, которое посчитает правильным. Причина, по которой он не играл в последних двух матчах, — Лерой, Габриэл и Рахим играли невероятно. Это единственная причина. Я мог бы поменять игровую модель и задействовать четверых, но я тот тренер, который любит контроль и делает ставку на полузащиту.
Как только Зане, Жезус и Стерлинг не выйдут вместе на поле, там появится Агуэро», — цитирует Гвардиолу The Guardian.