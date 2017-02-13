Игрок «Аякса» обманул соперника, нарушив принципы фейр-плей

Матч 22-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Спартой» был отмечен неприятным эпизодом. На 52-й минуте защитник амстердамцев Йоэл Велтман во время атаки жестом попросил соперника Ивана Калеро остановиться, указав на своего партнёра Бертрана Траоре, который лежал на газоне. Как только Калеро отвлёкся, Велтман сделал рывок и продолжил атаку, оставив противника за спиной.
Отметим, что к тому моменту счёт уже был 2:0 в пользу «Акяса». С этим результатом матч и завершился.
Видео данного эпизода можно посмотреть здесь.