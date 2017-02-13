Симеоне: камбэк «Атлетико» был маловероятен, но мы победили благодаря фанатам

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал волевую победу над «Сельтой» в матче 22-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 3:2, хотя к 86-й минуте «матрасники» уступали — 1:2. На 30-й минуте нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес не реализовал пенальти.
«Было бы здорово, если бы мы ещё и пенальти забивали. Но промахи — часть футбола. Отработать пенальти на тренировках, собрав при этом 30-40 тысяч фанатов, невозможно, а в их присутствии ситуация становится иной. Надеемся решить эту проблему, ведь пенальти нужно бить с холодной головой.
Наш камбэк в этой игре бы маловероятен, но мы сохраняли спокойствие и добились победы благодаря огромной поддержке наших фанатов. При счёте 1:2 они продолжали гнать нас вперёд, придав дополнительные эмоции", — приводит слова Симеоне Marca.