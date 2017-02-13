Ф. Торрес: «Атлетико» вновь стал командой, которая не сдаётся и играет на победу

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес остался очень доволен игрой команды в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». Подопечные Диего Симеоне по ходу игры дважды проигрывали, однако сумели вырвать победу со счётом 3:2. Сам Торрес стал автором одного гола.
«Атлетико» вновь стал командой, которая не сдаётся и всегда играет на победу. Это была открытая игра, наглядно характеризующая сумасшествие последнего времени. «Атлетико» в конце одержал победу тем способом, который характерен нам. Теперь на очереди Лига чемпионов, в отношении которой мы питаем большие надежды», — цитирует Торреса Marca.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с леверкузенским «Байером». Первая игра состоится 21 февраля на поле немецкого клуба, ответная – 15 марта.