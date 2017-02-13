Тухель: «Боруссия» Д — не только то, что она показывает в матчах с «Баварией»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель призвал команду задуматься о своей игре. Дортмундцы потерпели поражение со счётом 1:2 в выездном матче 21-го тура чемпионата Германии с «Дармштадтом 98».
«Мы полностью провалились, и нам необходимо хорошо подумать над этим. «Боруссия» — не только то, что она показывает в матчах с «Баварией» или «РБ Лейпциг». «Боруссия» ещё и то, что она демонстрирует в игре с «Дармштадтом 98». Было бы неплохо, если бы это осознавалось. И я думал, что в клубе это понимают», — приводит слова Тухеля Bild.