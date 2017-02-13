Игуаин: «Ювентус» начал матч с «Кальяри» совсем не так, как планировал

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата Италии с «Кальяри». Встреча прошла в Кальяри на стадионе «Сан-Элия» и закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей, оба гола на свой счёт записал Игуаин.
«Самое главное для нас было взять три очка. Мы начали матч совсем не так, как планировали, было трудно, но затем мы исправили ситуацию. Надо сохранять спокойствие. В этом матче мы просто сделали то, что были должны. Нужно продолжать в том же духе.
Я нахожусь в хорошей форме, как и остальная команда. Мы знали, что для победы над „Кальяри“ в гостях нам придётся серьёзно потрудиться. Теперь мы должны отдохнуть и готовиться к игре с „Палермо“. О матче Лиги чемпионов с „Порту“ не будем думать до следующей субботы», — приводит слова Игуаина Football Italia.