Капаррос призвал болельщиков «Севильи» относиться к Серхио Рамосу лучше

Бывший главный тренер «Севильи», «Депортиво» и «Атлетика» Хоакин Капаррос призвал болельщиков андалусского клуба относиться к защитнику мадридского «Реала» Серхио Рамосу лучше. Последний был освистан и оскорблён нецензурными словами поклонниками «Севильи» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (3:3).
«Рамос всегда был «севильистом». Он не похож на других воспитанников «Севильи», которые не несут в себе ген клуба. Мне хотелось бы, чтобы болельщики принимали его достойно, как он того заслуживает. Кроме того, он всегда был благодарен «Севилье», — приводит слова Капарроса Marca.
Рамос является воспитанником «Севильи». С 2004 по 2005 год он защищал цвета главной команды андалусского клуба, после чего перешёл в «Реал».