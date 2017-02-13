Спортивный директор «Боруссии» М готов отклонить предложение «Баварии»

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль отметил, что относится спокойно к интересу мюнхенской «Баварии» к нему. Немецкие СМИ уже неоднократно сообщали, что в «Баварии» хотели бы со следующего сезона назначить Эберля на пост спортивного директора клуба.
«Можно окончательно отклонить предложение, если оно не соответствует тому, как ты представляешь свою работу и что хочешь осуществить. И это вполне нормальный процесс. Я уже работаю спортивным директором в значительном клубе. Горжусь тем, что имею возможность работать в этом клубе и что-то делать для него», — цитирует Эберля ZDF.
Ранее сообщалось, что «Бавария» изначально предложила пост спортивного директора завершающему карьеру капитану команды Филиппу Ламу, однако он предложение не принял.