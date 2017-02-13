Кубок Легенд: Валерий Карпин сыграет за сборную России

Экс-наставник «Спартака» и бывший игрок сборной России Валерий Карпин сыграет в составе российской сборной на международном футбольном турнире «Кубок Легенд», который пройдёт в ДС «Мегаспорт» 18 и 19 февраля. Его партнёрами станут Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов.
На групповом этапе 18 февраля сборная России встретится с командами Нидерландов и сборной Звёзд футбола. В составе сборной Нидерландов на поле выйдут такие футболисты, как Франк Де Бур, Пьер Ван Хойдонк, Артур Нюман, а в составе сборной Звёзд футбола – Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Гаиска Мендьета, Джанлука Дзамбротта и Венсен Кандела. В этот же день пройдут матчи группы «Б», в которой за выход в финал поспорят сборные Португалии, Германии и Италии.
Во второй день, 19 февраля, лучшие команды двух групп разыграют главный трофей турнира, а остальные продолжат вести соперничество за призовые места.
Официальный сайт турнира – www.legends.ru
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