Тер Штеген: победа в Примере? «Барселона» может лишь выигрывать свои матчи

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о шансах команды на победу в чемпионате Испании. Немецкий футболист подчеркнул, что сине-гранатовые должны попытаться выиграть все свои матчи.
«Победа в Примере? «Барселона» может лишь выигрывать свои матчи. До сих пор нам это удавалось неплохо, и мы показываем достойную игру. Мы предоставляем соперникам мало шансов на взятие наших ворот и побеждаем. Забиваем много, и кажется, что делаем свою работу в обороне и атаке достойно», — цитирует тер Штегена Marca.
По итогам 22 туров национального первенства «Барселона» с 48 очками находится на 2-м месте, уступая мадридскому «Реалу» 1 очко. Однако у «сливочных» два матча в запасе.