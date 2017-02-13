Вячеслав Грозный покинул пост главного тренера тбилисского «Динамо» по семейным обстоятельствам. Украинский специалист возглавлял команду с 25 октября прошлого года.
«Вячеслав Грозный по семейным обстоятельствам не сможет продолжить работу на посту главного тренера тбилисского „Динамо“, о выходе из сложившейся ситуации и о том, кто будет работать на этом посту, клуб объявит 13 февраля», — говорится на официальном сайте «Динамо».
Грозный подписал с «Динамо» контракт на один год с возможностью продления ещё на два сезона.