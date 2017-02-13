«Рубин» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:00

13 февраля в Марбелье, на стадионе «Мунисипаль де Марбелья», состоится товарищеский матч между «Рубином» и «Спартаком». Встреча начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Спартак»
Ранее друг с другом команды встречались 31 раз. 11 матчей завершились победой «Рубина», семь раз команды сыграли вничью, и 13 раз сильнее оказывались футболисты «Спартака».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Спартака» со счётом 2:1.