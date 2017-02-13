Дракслер назвал полным сумасбродством критику в свой адрес

Бывший полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер, защищающий ныне цвета «ПСЖ», прокомментировал критику в свой адрес. В Германии игрока обвиняют в отсутствии должного настроя, когда он играл за «Вольфсбург».
«Все эти дискуссии обо мне – полное сумасбродство. Некоторые вещи, которые говорили обо мне, я нашёл непристойными. Конечно, я отношусь с пониманием к разным и противоречивым мнениям. Понимаю я и эмоции, если они не переходят за грань дозволенного», — приводит слова футболиста сборной Германии Die Welt.
Дракслер пополнил состав французского клуба в зимнее трансферное окно, подписав с ним контракт до лета 2021 года.