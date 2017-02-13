Тьяго Силва: «Барселона» играет так, как хочет Месси

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва поделился мнением об игре «Барселоны», с которой парижанам предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Силва, в частности, отметил нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.
«Месси сейчас не действует так близко к штрафной площадке соперников. Однако всегда есть вероятность, что он в ней окажется. Это форвард, который доставляет много головной боли. Он очень непредсказуем и может создать опасность для твоих ворот в любой ситуации. Месси – маэстро команды, и «Барселона» играет так, как хочет он», — цитирует бразильского футболиста Mundo Deportivo.
Первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 14 февраля на поле французского клуба, ответный – 8 марта.