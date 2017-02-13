«Ювентус» заинтересован в приобретении Алексиса Санчеса

«Ювентус» заинтересован в возможности усилить линию атаки нападающим «Арсенала» Алексисом Санчесом, сообщает Mirror. Контракт лондонского клуба с чилийцем истекает через полтора года. На предложение «канониров» продлить соглашение на улучшенных условиях Санчес ответил отказом.
Отмечается, что «Ювентус» и ПСЖ, об интересе которого к Санчесу сообщалось ранее, готовы сделать предложение форварду предстоящим летом.
Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года, когда перешёл в английский клуб из «Барселоны».