Кавани: «ПСЖ» не боится «Барселону», а я не буду созваниваться с Суаресом

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кавани отметил также, что не будет созваниваться перед играми со своим партнёром по сборной Уругвая Луисом Суаресом, защищающим цвета сине-гранатовых.
«В матчах с «Барселоной» выявится, на что способен «ПСЖ». У нас сейчас больше опыта также и в том, что касается маленьких деталей. Ведь из-за них иногда упускаешь возможность испытать радость. Мы осознаём, что речь идёт о сопернике, который ранее дважды уже побеждал нас. Это приятные вызовы, которыми хочется наслаждаться. «ПСЖ» не боится «Барселону». Что же касается Луиса Суареса, то я не буду созваниваться с ним. Я не шучу ни перед, ни во время матча. В моём случае это невозможно», — цитирует Кавани AS.
Первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 14 февраля на поле французского клуба, ответный – 8 марта.