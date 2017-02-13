У форварда «Марселя» Гомиса диагностировано растяжение связок колена

Нападающий «Марселя» Бафетимби Гомис угодил в лазарет. Футболист получил травму в матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (2:3). Гомис отметился дублем, а на 66-й минуте был заменён. Наставник «Марселя» Руди Гарсия рассказал о состоянии здоровья игрока.
«Гомису предстоит пройти обследование, после чего мы узнаем, сколько времени понадобится на восстановление. Но не вызывает сомнений то, что у него растяжение связок колена», — цитирует Гарсию L’Equipe.
Французские СМИ распространили информацию, что на восстановление Гомису потребуется от трёх до шести недель.