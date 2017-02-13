80% болельщиков «Баварии» видят Кана на посту спортивного директора клуба

Немецкое издание tz провело опрос среди болельщиков мюнхенской «Баварии», чтобы узнать их точку зрения относительно человека, способного работать на посту спортивного директора клуба.
По итогам опроса выяснилось, что около 80% респондентов хотели бы видеть на этом посту, который сейчас вакантен, бывшего голкипера команды и сборной Германии Оливера Кана.
Ранее сообщалось, что «Бавария» изначально предложила пост спортивного директора завершающему карьеру капитану команды Филиппу Ламу, однако он предложение не принял. Кроме того, немецкие СМИ уже неоднократно писали, что занять этот пост может спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль.