На матч «Краснодар» — «Фенербахче» будет организован дополнительный транспорт

На матч 1/16 Лиги Европы «Краснодар» — «Фенербахче», который пройдет 16 февраля на домашнем стадионе чёрно-зелёных, ожидается большое количество болельщиков. К стадиону будут организованы два дополнительных автобусных маршрута из микрорайонов «Фестивальный» и «Комсомольский».
«Низкопольные автобусы большой вместимости подходят также для проезда болельщиков маломобильных групп населения. Транспорт будет отмечен табличками с надписью «Стадион ФК «Краснодар». Движение будет осуществляться по всем остановочным пунктам по пути следования.
После матча, примерно в 21:15 — 21:30, по каждому из указанных маршрутов в обратном направлении будет организовано движение двух автобусов со всеми остановками. Проезд платный», — говорится на официальном сайте «Краснодара».