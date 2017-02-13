Санчис считает, что Зидану больше нельзя экспериментировать с составом «Реала»

Бывший защитник мадридского «Реала» Мануэль Санчис прокомментировал игру команды в нынешнем сезоне. Санчис, в частности, считает, что в предстоящих матчах с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану экспериментировать с составом не стоит.
«Есть два положительных вывода из игры команды. Первый — она побеждает, несмотря на то что не показывает соответствующего футбола. И второй — я думаю, что Зидан уже исчерпал все возможности экспериментировать с составом. Если он будет экспериментировать в матчах с «Наполи», то столкнётся с проблемами», — приводит слова Санчиса Cope.
Первая игра между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле испанцев, ответная – 7 марта.