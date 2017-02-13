Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» заслуженно находится на шестом месте в АПЛ

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что его бывшая команда занимает то место в Премьер-лиге, которого заслуживает на сегодняшний день. «МЮ» после 25 туров расположился на шестой строчке.
«Где вам суждено быть, там вы и находитесь, всё просто. Таблица никогда не лжёт, это показатель того, где команда должна находиться в лиге. Речь идёт о последовательности в совместном движении и победах в нужное время. Пока «Юнайтед» этого не продемонстрировал, хоть они и хотят быть выше. Мы можем увидеть прогресс, но я думаю, что тот же «Челси» идёт на первом месте не благодаря удаче, а потому, что он лучший в лиге», — цитирует Фердинанда BT Sport.