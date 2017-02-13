«Анжи» на последнем сборе сыграет с клубами из Туркмении и Казахстана

Сегодня стартует заключительный учебно-тренировочный сбор «Анжи». Во время пребывания в Белеке (Турция) махачкалинские футболисты сыграют четыре контрольных матча. 17 февраля «Анжи» встретится с туркменским «Шагадамом», а 20, 23 и 25 февраля состоятся игры с представителями чемпионата Казахстана — «Кайратом», «Атырау» и «Иртышом» соответственно.
Как сообщает пресс-служба «Анжи», сбор завершится 27 февраля. В этот же день команда отправится на самолёте прямым рейсом в Уфу на матч 1/4 финала Кубка России против местного клуба. Игра состоится 1 марта.