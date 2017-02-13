Шашков: Зуев в «Крыльях Советов»? Не исключено

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не исключает, что полузащитник московского «Спартака» Александр Зуев может перебраться в самарский клуб на правах аренды.
«Александр Зуев в «Крыльях»? Пока ничего конкретного на эту тему я сказать не могу. Однако и исключать такую возможность не стану. Зуев – перспективный футболист. Мы присматриваемся к российским игрокам такого плана», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
В нынешнем сезоне Александр Зуев принял участие в 6 матчах РФПЛ (1 в основном составе) и отдал 1 результативный пас.