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Шашков: Зуев в «Крыльях Советов»? Не исключено

13 февраля 2017, понедельник. 13:50. Футбол
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не исключает, что полузащитник московского «Спартака» Александр Зуев может перебраться в самарский клуб на правах аренды.

«Александр Зуев в «Крыльях»? Пока ничего конкретного на эту тему я сказать не могу. Однако и исключать такую возможность не стану. Зуев – перспективный футболист. Мы присматриваемся к российским игрокам такого плана», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

В нынешнем сезоне Александр Зуев принял участие в 6 матчах РФПЛ (1 в основном составе) и отдал 1 результативный пас.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Крылья Советов ФК Спартак Александр Зуев Трансферы
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13 февраля 2017, понедельник
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