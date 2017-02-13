Экс-сотрудник «Барселоны»: думаю, между Ибрагимовичем и Месси были трения

Бывший ответственный за маркетинговые вопросы в «Барселоне» Марк Ингла, являющийся ныне генеральным директором «Лилля», поделился мнением о том, почему в своё время в каталонском клубе не заладились дела у шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Ингла считает, что это было обусловлено аргентинским форвардом сине-гранатовых Лионелем Месси.
«Почему у Златана не получилось в «Барселоне»? Ибрагимович – настоящая бестия, машина. Но рядом была другая машина, поменьше. Месси было нужно больше пространства на поле, а Ибрагимович занимал слишком много места. Думаю, между Ибрагимовичем и Месси были трения», — цитирует Инглу Telefoot.
Ибрагимович защищал цвета «Барселоны» с 2009 по 2011 год. После ухода из каталонского клуба он нещадно критиковал его экс-наставника Хосепа Гвардиолу, отмечая, что все его беды были обусловлены именно этим специалистом.