Тарханов: иностранные тренеры сборной России просто «срубили» денег и уехали

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал падение сборной России в рейтинге ФИФА.
«Плохо, что мы не воспользовались в своё время ситуацией, когда в нашей стране царил «футбольный бум», вызванный успешным выступлением на Евро-2008. В течение двух-трёх лет национальную команду любили болельщики. Её уважали в мире, и надо было тогда потихоньку менять всю систему, сохраняя всё лучшее. Ну и конечно, затянули с обновлением состава. Посчитали, что всё само собой образуется. Кроме того, почему-то в течение ряда лет оказались невостребованными отечественные тренеры. Считаю, что после опыта с Хиддинком уже надо было назначать нашего тренера. У нас же уцепились за иностранцев, как за панацею, апогеем этого стала «работа» Капелло. Почему никто из них не отчитывался о своей работе? Почему не оставил свои планы, своё видение работы? Они просто «срубили» деньги и уехали. А ведь в тех штабах работал тот же Александр Бородюк. Почему его опыт не востребован? А сейчас уже наши специалисты остались у разбитого корыта и вынуждены всё склеивать заново. А на это время требуется», — цитируют Тарханова «Аргументы недели».