Акинфеев приступил к тренировкам на втором сборе ЦСКА

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175 лет назад
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13 февраля 2017, понедельник. 14:33.
Футбол
Вратарь ЦСКА
Игорь Акинфеев
приступил к тренировкам на поле на сборе, который «армейцы» в эти дни проводят в Кампоаморе, сообщает официальный «твиттер» столичного клуба.
Голкипер сборной России пропустил первый сбор своего клуба из-за плановой комплексной терапии коленного сустава, которую проходил в Германии.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть
здесь
.
Источник:
Официальная страница ПФК ЦСКА в "Твиттере"
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Теги
ПФК ЦСКА
Игорь Акинфеев
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Новости. Футбол
13 февраля 2017, понедельник
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Уйдёт ли Ал. Миранчук из "Локомотива" этой зимой?
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