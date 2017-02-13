А. Глеб может вернуться в «Крылья Советов»

Известный белорусский полузащитник Александр Глеб может продолжить карьеру в России. Как сообщает «Прессбол», 35-летний хавбек близок к переходу в «Крылья Советов», которые возглавляет его соотечественник Вадим Скрипченко. В ближайшее время белорусский полузащитник на правах свободного агента должен подписать контракт с самарским клубом, находящимся сейчас на сборе в Турции.
Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон закончил в борисовском БАТЭ. На счету Александра Глеба 8 матчей за «крылышки» и 1 результативный пас.