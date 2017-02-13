В Нижнем Новгороде к чемпионату мира — 2018 отремонтируют 67 дорожных объектов

Администрация Нижнего Новгорода согласовала с областным правительством список дорожных объектов, включённых в ремонтную кампанию 2017 года в рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги». В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства уточнили, что осталось получить подтверждение объёмов финансирования. Ремонтная кампания позволит подготовить дорожную инфраструктуру города к проведению чемпионата мира 2018 года.
Уже известно, что в план ремонтных работ вошло 67 объектов: это центральные дороги районов Нижнего Новгорода, такие как проспекты Гагарина и Ленина, въезды в город со стороны Казани, Касимова, Москвы, дорог, соединяющих аэропорт с центром города. Кроме того, предстоит строительство и ремонт улиц, расположенных около стадиона «Нижний Новгород», и завершение строительства и реконструкции Молодёжного проспекта – ключевой транспортной артерии для международного аэропорта Стригино, сообщает Welcome2018.