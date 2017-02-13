Эмери: я уверен в «ПСЖ», мы способны создать проблемы «Барселоне»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 14 февраля.
«Мы не считаем, что наши футболисты хуже других. Они пишут историю. Ключ успеха в коллективной игре. Это важный момент в сезоне. Наша команда мотивирована. Я уверен в «ПСЖ». У нас есть всё, чтобы создать проблемы «Барселоне». Для меня это бесценный опыт, которым я хочу воспользоваться», — цитирует Эмери пресс-служба «ПСЖ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – 22:45 мск.