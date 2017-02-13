Роналду из-за ушиба пропустил тренировку «Реала» перед матчем с «Наполи»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду пропустил тренировку команды перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Футболист работал в тренажёрном зале по индивидуальной программе, информирует Marca.
Роналду получил небольшую травму в матче 22-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (3:1), из-за чего и работал по индивидуальной программе. По данным источника, футболист успеет восстановиться от ушиба и вернуться в общую группу к первому матчу с «Наполи», который состоится 15 февраля в Мадриде.