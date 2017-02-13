Куртуа: в «Челси» не обращают внимания на преследователей

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа после ничьей с «Бёрнли» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии отметил, что команда не обращает внимания на преследователей.
«Мы просто идём от матча к матчу и не обращаем внимания на преследователей. Мы просто стараемся побеждать в своих матчах, а в конце сезона увидим, к чему это приведёт. В АПЛ очень сложно играть на выезде с командами вроде «Бернли». У нас будут выездные матчи с «Вест Хэмом» и «Стоком», с которыми всегда тяжело играть, но нам нужно работать в том же ключе, что и на протяжении двух последних месяцев, и тогда мы будем в порядке», — цитирует Куртуа сайт «Челси».
«Челси» оторвался от ближайших преследователей на 10 очков. «Манчестер Сити», который способен сократить этот отрыв до 8 очков, 13 февраля сыграет с «Борнмутом».